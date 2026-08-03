Состояние актера Вячеслава Воскресенского остается тяжелым

Фото: кадр из фильма "Жизнь не сказка"; режиссер – Константин Мурашев; производство – "Мосфильм"

Актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший в фильме "Финист – Ясный Сокол", по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщили в семье актера.

"Все так же, без изменений", – сказал собеседник агентства.

О том, что Воскресенский подключен к аппарату ИВЛ, стало известно 29 июля. Как сообщали в семье артиста, он находится в сознании, однако медики не пускают к нему посетителей, а также не дают никаких прогнозов.

Уточнялось, что у него диагностировали аппендицит и перитонит. Актеру стало плохо во время поездки в Екатеринбург.