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03 августа, 14:02

Культура

"Мосбилет" приглашает интересно провести время в музее Сергея Есенина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей Сергея Есенина, подведомственный столичному департаменту культуры, подготовил насыщенную программу для горожан и туристов 6 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главное событие дня – бесплатный городской маршрут "По дорогам Сергея Есенина". Он начнется в Доме-музее поэта в Большом Строченовском переулке, доме 24, строении 2, и завершится в "Есенин-центре" в переулке Чернышевского. Участники увидят места, важные для жизни и творчества Есенина. Сеансы стартуют в 13:30 и 16:30, требуется предварительная регистрация.

Одна из точек маршрута – квартира друга поэта Сергея Кошкарова на Божедомке по адресу улица Достоевского, дом 11. Там проходили собрания Суриковского литературно-музыкального кружка, а Кошкаров помогал Есенину с жильем и публикацией первых стихов. Другая остановка – "Есенин-центр" во флигеле усадьбы Карла Мейера, где в начале XX века находилось литературное кафе "У Адели".

В "Есенин-центре" работает выставка "Поэт в типографии", посвященная работе Есенина в типографии Ивана Сытина. Экспозиция воссоздает рабочее пространство литератора начала прошлого века. Завершить прогулку можно в кафе "Есенин" с фирменным меню: пирожное "Черный человек", эспрессо "Черная ночь", капучино "Тень", а также желудевый кофе и березовый лимонад.

В Доме-музее в Большом Строченовском переулке – единственном официальном московском адресе поэта – хранится рубашка-косоворотка Есенина первой четверти XX века. Ее передали вместе с архивом его сына Константина. Также на выставке "И твоим напевам не стихать": Есенин в воспоминаниях писателей Переделкина" представят ранее не публиковавшийся автограф поэта с совместной фотографией с поэтом и редактором Василием Казиным.

Для посетителей организуют тематические занятия. В камерной мастерской художницы Ника Венедиктова и Евгения Дьяконова проводят творческие встречи. Для детей есть интерактивная программа "Стать поэтом", где участники узнают о рифме и размере и попробуют сочинить четверостишие. Программа "Танец Айседоры" знакомит с движениями знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, жены Есенина.

В творческой мастерской "Есенин-центра" проходят мастер-классы по живописи, печатной графике и декоративным техникам под руководством профессионального художника.

Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в первой половине августа в музеях Москвы будут представлены новые экспозиции. Например, с 4 августа по 8 ноября пройдет выставка "Пушкин в Михайловском" на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина.

Посетители смогут познакомиться с произведениями из собрания Пушкинского заповедника, а всего в экспозицию войдут более 100 предметов: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, которое связано с историей Михайловского, Тригорского и Петровского.

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