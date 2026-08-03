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03 августа, 14:50

Происшествия

До 6 человек выросло число погибших в поселке под Геленджиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

До 6 человек выросло число погибших при атаке БПЛА в селе под Геленджиком. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до 6 человек, 3 из них – дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким", – написал глава региона в MAX.

Таким образом, по его словам, число пострадавших достигло около 40 человек. Из них 17 человек доставили в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь, добавил губернатор.

Кондратьев также подчеркнул, что украинская атака велась по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Это "циничный и бесчеловечный террористический акт".

Обломки вражеского дрона упали в селе Архипо-Осиповка утром 3 августа. По данным местных властей, атака велась по объектам гражданской инфраструктуры.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать оперативные службы. По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф.

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