На Ставрополье мать заставила детей украсть деньги у знакомой ради сладостей

Фото: MAX/"Прокуратура Ставропольского края"

В Красногвардейском округе Ставропольского края мать заставила своих детей украсть деньги у знакомой ради сладостей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в мае 30-летняя женщина распивала спиртное в гостях у знакомой. Во время застолья она попросила 9-летнего сына и 5-летнюю дочь найти в доме деньги и украсть их. Мальчик и девочка поддались уговорам матери, которая пообещала купить им сладости и игрушки.

Дети обнаружили денежные средства и передали их обвиняемой, которая впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и краже.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину, раскаялась и возместила нанесенный ущерб. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, после чего уголовное дело направили в суд.

Ранее в Дагестане 15-летний подросток украл золотые украшения у 62-летней местной жительницы и раздал их отдыхающим девушкам на пляже. В дом женщины он проник, отжав стекло с помощью стамески. Ущерб составил 380 тысяч рублей.

