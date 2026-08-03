03 августа, 16:20Происшествия
На Ставрополье мать заставила детей украсть деньги у знакомой ради сладостей
Фото: MAX/"Прокуратура Ставропольского края"
В Красногвардейском округе Ставропольского края мать заставила своих детей украсть деньги у знакомой ради сладостей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.
По версии следствия, в мае 30-летняя женщина распивала спиртное в гостях у знакомой. Во время застолья она попросила 9-летнего сына и 5-летнюю дочь найти в доме деньги и украсть их. Мальчик и девочка поддались уговорам матери, которая пообещала купить им сладости и игрушки.
Дети обнаружили денежные средства и передали их обвиняемой, которая впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и краже.
В ходе следствия женщина полностью признала свою вину, раскаялась и возместила нанесенный ущерб. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, после чего уголовное дело направили в суд.
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