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Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что после окончания конфликта страна сможет сохранить свои западные территории. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Как отмечается в публикации, Украина понесла огромные потери среди молодого населения и имеет большие долги перед странами Запада. Таким образом, заявление Владимира Путина о потере Украиной западных территорий может стать реальностью, утверждает СМИ.

Уточняется, что основной проблемой Киева являются разногласия внутри элит. Зеленский попытался решить этот вопрос отставкой министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Александра Сырского, однако это только привело к массовым протестам.

В статье говорится, что противоречия в украинском обществе стали более явными, а будущее страны – неопределенным. При этом украинский лидер не в состоянии устранить внутренний раскол.

О том, что рано или поздно Украина потеряет западные земли, которые получила от генсека СССР Иосифа Сталина, Путин заявил в июле во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Речь идет о территориях, принадлежавших до этого Польше и Венгрии.

