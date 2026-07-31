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Общие потери украинской армии за время проведения специальной военной операции находятся в диапазоне от 1 до 3 миллионов человек. Такие данные предоставил источник из российских силовых структур в беседе с ТАСС.

"(Президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 миллион человек <...>, включая тяжелораненых", – рассказал собеседник агентства.

В конце июня российские хакеры взломали базы Генштаба ВСУ, украинских моргов, медорганизаций и ТЦК. Полученные данные показали, что за четыре года СВО Украина лишилась 2,4 миллиона бойцов, из которых свыше 400 тысяч приходятся на 2026 год.

Наибольшие потери фиксировались на запорожском, купянском, покровском и лиманском направлениях, где ежедневно ВСУ теряют около 500 солдат. Больше всего пострадали 110-я и 72-я механизированные бригады, силы территориальной обороны и десантно-штурмовые бригады.

При этом погибшие иностранные наемники не учитывались в статистике, однако их число оценивается в 5 тысяч.