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17 июня, 16:58

Политика

Украина объявила принудительную эвакуацию в 23 селах Днепропетровской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Украине начали принудительную эвакуацию людей из населенных пунктов в Днепропетровской области. Об этом рассказал глава военной администрации региона Александр Ганжа, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах", – уточнил Ганжа.

Минобороны РФ ранее заявило, что украинские власти готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. За этим последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации в ДНР.

Высокие темпы продвижения "Южной" группировки российских войск в Константиновке вынуждают Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад страны. Уже эвакуированы основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения.

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