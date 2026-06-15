ВС РФ нанесли массированный удар по оборонным объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Там отметили, что атака была произведена вооружением воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали предприятия ВПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические акты ВСУ.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 123 украинских дрона самолетного типа над российскими регионами. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.