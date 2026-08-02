Первая в августе магнитная буря накроет Землю вечером в воскресенье

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Ученые зафиксировали приближение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера, которое вызовет первую в августе магнитную бурю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Пик геомагнитных возмущений, по прогнозам специалистов, придется на вечер воскресенья, 2 августа, в промежутке с 18:00 до 21:00 по московскому времени.

Хотя выброс плазмы направлен в сторону от планеты, расчеты показывают, что он заденет Землю по касательной. Ученые отметили, что обычно вероятность такого сценария составляет 50 на 50, но в данном случае шансы на то, что облако зацепит планету, значительно выше.

Ранее на Солнце завершился один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности, который специалисты наблюдали с конца июня. Всего в этот период они зафиксировали 140 вспышек.

Причиной активного периода послужило формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой крупной в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.