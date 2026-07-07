Мощный всплеск активности завершился на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что всплеск наблюдался с конца июня. Причиной тому стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

Всего специалисты зафиксировали 140 вспышек. В это же время лишь две из них были максимального балла X. Таким образом, всплеск прошел по "спокойному сценарию", уверены ученые.

Также 4 июля отмечалась магнитная буря, ставшая второй по интенсивности в 2026 году. Специалисты добавили, что оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца.

Эти группы пятен вряд ли будут сильно влиять на Землю после того, как звезда сделает половину оборота. Дело в том, что в обеих областях уже начался быстрый распад. За последние 20 часов на Солнце не зафиксировано ни одной вспышки.

Ранее на Солнце возник "черный взрыв" – одна из вспышек разорвала облако нейтрального водорода. В этом состоянии химический элемент непрозрачен для излучения, в котором светит атмосфера звезды. Фотоны расходуются на ионизацию водорода и гибнут в этом слое, поэтому на поверхность Солнца как будто "набрасывается черное одеяло".

