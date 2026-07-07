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07 июля, 17:50

Спорт

МОК рекомендовал снять все ограничения со спортсменов из РФ

Фото: РИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Все российские спортсмены, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям", – сообщили в МОК.

Рекомендованные условия участия спортсменов, включая меры защиты, больше не применяются.

Кроме того, ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что данное решение ускорит процесс полноценного возвращения россиян на турниры. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что над возвращением российским спортсменам национального флага для выступлений на Олимпийских играх в 2028 году ведется "хорошая" работа. Однако он призывал "не забегать вперед".

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