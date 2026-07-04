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04 июля, 14:38

Спорт

ВФЛА выразила разочарование решением World Athletics продлить отстранение россиян

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила разочарование решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранить отстранение российских спортсменов от международных соревнований под ее эгидой. Комментарий распространила пресс-служба организации.

Данное решение, как пояснили в федерации, противоречит принципам Международного олимпийского комитета (МОК) и мировым тенденциям в спорте. Там же выразили обеспокоенность лишением целого поколения молодых спортсменов шанса проявить себя на международной арене, что может негативно сказаться на их карьере и перспективах.

"Речь, прежде всего, о юношах и юниорах, которые демонстрируют стабильно высокие результаты, входят в топ‑рейтинги Европы и мира и по праву считаются претендентами на медали на чемпионатах Европы, мира и юношеских Олимпийских играх", – говорится в сообщении.

В федерации подчеркнули, что их главная цель заключается в возращении россиян на международную арену, добавив, что готовы использовать все доступные механизмы для этого.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение о допуске сборных России по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

В первом турнире будут участвовать команды всех ассоциаций – членов FIFA. Второй турнир, запланированный на следующий год, включит только девушек.

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