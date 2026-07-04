Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 21

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Количество человек, которые получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Токмаке в Запорожской области, увеличилось до 21. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, 13 человек доставлены в больницы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Еще трое с легкими травмами находятся на амбулаторном лечении. Состояние четырех других пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

"Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой", – добавили в министерстве.

Пять человек погибли от удара ВСУ по городскому рынку Токмака в Запорожской области 3 июля. Глава региона Евгений Балицкий поручил соцблоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших. Он заверил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки, а помощь будет оказана в полном объеме.

В Запорожской области 4 июля объявили днем траура из-за удара ВСУ по рынку в Токмаке. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова также обратилась в ООН с требованием принять меры в связи с новыми жестокими атаками ВСУ на мирное население.

