В Токмаке объявили 4 июля днем траура из-за атаки ВСУ по рынку

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В Запорожской области 4 июля объявили днем траура из-за удара ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своем телеграм-канале.

"В связи с трагическими событиями <...> 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", – говорится в сообщении.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ ударили по городскому рынку Токмака 3 июля. В результате погибли 5 человек, еще 18 – пострадали. Четыре человека получили тяжелые черепно-мозговые травмы, у остальных выявлены повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей.

Власти сообщили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, включая материальную. Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака по рынку является гнусным военным преступлением. По словам дипломата, игнорирование произошедшего будет означать не только согласие с действиями Киева, но "карт-бланш" на их продолжение.