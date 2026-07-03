Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 18:40

Происшествия

В Токмаке объявили 4 июля днем траура из-за атаки ВСУ по рынку

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В Запорожской области 4 июля объявили днем траура из-за удара ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своем телеграм-канале.

"В связи с трагическими событиями <...> 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", – говорится в сообщении.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ ударили по городскому рынку Токмака 3 июля. В результате погибли 5 человек, еще 18 – пострадали. Четыре человека получили тяжелые черепно-мозговые травмы, у остальных выявлены повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей.

Власти сообщили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, включая материальную. Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака по рынку является гнусным военным преступлением. По словам дипломата, игнорирование произошедшего будет означать не только согласие с действиями Киева, но "карт-бланш" на их продолжение.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика