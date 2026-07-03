Мирошник заявил, что за апрель – июнь из-за атак ВСУ погибли 422 мирных жителя

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Удары ВСУ по российской территории, совершенные за апрель – июнь, стали причиной гибели 422 мирных жителей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За 91 день <...> пострадали как минимум 3 040 мирных жителей, из которых погибли 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Мирошник указал на беспрецедентное количество детей, которые становятся жертвами украинских атак. Только за указанный период пострадали 204 ребенка, из них погиб 21.

По словам дипломата, это наибольший показатель за последние два года. При этом всего с февраля 2022 года на руках украинских боевиков "кровь как минимум 1 336 несовершеннолетних детей, из которых погибли как минимум 264 ребенка".

Мирошник отметил, что в апреле – июне произошла резкая эскалация военных преступлений против мирных жителей России. Запад стал поставлять Украине в 6–8 раз больше дронов-убийц, что повлекло значительный рост террористических атак по гражданским объектам и гражданскому населению.

В частности, с 1 апреля по 30 июня от использования ударных дронов пострадали как минимум 2 760 человек: ранены 2 389, погиб 371 мирный житель. В целом от атак ВСУ с февраля 2022 года погибли почти 8,5 тысячи мирных жителей России, 22,5 тысячи – получили ранения.

Как ранее заявил Мирошник, Киев с начала текущего года достиг нового пика эскалации атак по гражданским. В начале июня ВСУ за неделю выпустили не менее 4 743 боеприпасов. Кроме того, украинские военные при помощи атак дронов пытаются заблокировать транспортное сообщение по магистралям, которые соединяют Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Больше всего мирных жителей пострадало в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях.