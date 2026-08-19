Математика названа самым трудным предметом в начальной школе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на санитарные правила, в которых приводится шкала трудности учебных предметов для 1–4-х классов.

Согласно шкале, математика набрала 8 баллов. На втором месте – русский и родной язык, а также иностранный язык – по 7 баллов. По 6 баллов получили информатика и ИКТ, а также окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов.

Наименьшее количество баллов у физкультуры – 1 балл, технологии – 2 балла, изобразительного искусства и музыки – по 3 балла.

Ранее Минпросвещения России определило предельную учебную нагрузку для школьников. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более 3 уроков в день. Позднее нагрузка увеличится до 4 уроков.

Для учеников с 2-го по 4-й класс максимальная дневная нагрузка составляет 5 уроков. В 5–6-х классах лимит установлен на уровне 6 уроков в день, а для 7–11-х классов – 7 уроков.