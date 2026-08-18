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18 августа, 08:16

Общество

Минпросвещения РФ определило продолжительность нового учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027-го. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В школы пойдут порядка 17,5 миллиона детей, из них в первый класс – 1,5 миллиона человек", – говорится в сообщении.

Образовательные учреждения самостоятельно утверждают сроки учебы на основе федерального календарного учебного графика. Как пояснили в министерстве, школы могут использовать его напрямую или составить собственный график.

При разработке графика учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Ранее Минпросвещения РФ определило предельную учебную нагрузку для школьников. Согласно методическим рекомендациям ведомства, количество ежедневных уроков должно варьироваться от трех у первоклассников до семи у старшеклассников.

Для учащихся первых классов в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков в день продолжительностью 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до четырех уроков, однако их длительность остается прежней.

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