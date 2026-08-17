Минпросвещения запретило вторую смену для пяти категорий классов

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Учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья не смогут учиться во вторую смену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения РФ.

В ведомстве указали, что учебный процесс во вторую смену разрешен только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не допускается, а обучение в три смены находится под абсолютным запретом.

Ранее в Минпросвещения объяснили, что оценка за поведение в школах будет выставляться с учетом четырех основных критериев, в которые входят 10 показателей. По итогам апробации была определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".

В ведомстве также напоминали, что в российских школах действуют определенные нормативы времени на выполнение домашних заданий. Они были утверждены и согласованы с Роспотребнадзором. Эти нормативы дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей.