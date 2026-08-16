В Москве у 50-летнего нарушителя конфисковали Infiniti за 1,9 млн рублей

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве конфисковал автомобиль Infiniti стоимостью более 1,9 миллиона рублей у 50-летнего мужчины, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчину остановил инспектор ДПС на улице Академика Варги, однако от прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишения водительских прав на два года. Автомобиль, находящийся в собственности супруги осужденного, конфискован в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд в Калужской области конфисковал автомобиль у местного жителя, который украл уличный туалет во время турнира по лыжным гонкам. Инцидент произошел на стадионе в Кондрове, где проходили соревнования. Мужчина приехал к стадиону, прошел на территорию и решил воспользоваться туалетом.

