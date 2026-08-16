Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

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Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Загребе. Об этом сообщает ТАСС.

В составе команды выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. Сумма их баллов составила 165,430. Второе место заняла сборная Италии (161,796 балла), третье – команда Франции (159,263).

Россиянки также стали лидерами медального зачета турнира, завоевав шесть наград, из которых три – золотые. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира 2026 года, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Ранее Мельникова стала первой в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье, набрав по итогам выступления 55,932 балла. Серебряную медаль также завоевала Калмыкова, которая набрала 54,632 балла.

Кроме того, российский пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он преодолел дистанцию за 22,52 секунды.

