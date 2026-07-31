Российские армрестлеры выступят на ЧМ в Индии с флагом и гимном

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Российские армрестлеры осенью смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

"Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц", – написал Дегтярев, отметив, что это особенно важно в преддверии мирового первенства.

По словам министра, решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное восстановление прав российских спортсменов.

Чемпионат мира по армрестлингу 2026 года пройдет в индийском Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 1 700 атлетов из более чем 60 стран.

Ранее ограничения с российских спортсменов сняла международная организация World Boxing. Как подчеркнул Дегтярев, российские боксеры получат возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

До этого спортсменам из России разрешили участвовать в турнирах по функциональному многоборью. Чемпионат мира по этому виду состоится с 11 по 13 декабря в Глазго, на нем смогут выступить до 15 российских спортсменов.