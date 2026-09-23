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23 сентября, 20:52

Политика

Лавров заявил, что РФ не будет делать паузы в СВО для переговоров

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Россия не будет делать паузы в СВО для переговоров с Украиной в любом формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Он отметил, что Москва уже была "научена горьким опытом". При этом Европа хочет именно этого, чтобы Киев в итоге получил передышку и восполнил военные арсеналы.

"(Киев. – Прим. ред.) от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы", – подчеркнул министр.

Ранее Лавров называл печальным тот факт, что бывшие союзники Москвы в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на "выходки" президента Украины Владимира Зеленского. Глава МИД РФ пояснил, что речь идет о торжественном перезахоронении пособников Адольфа Гитлера на Украине. Он назвал это апофеозом нацификации страны.

В это же время Лавров обращал внимание на то, что атаки украинских сил на инфраструктуру ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков.

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