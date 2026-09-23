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23 сентября, 21:48

Политика

Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение на саммит G20 в США

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Владимир Путин примет приглашение на саммит G20 в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский госсекретарь добавил, что соответствующее приглашение уже направлено российскому лидеру. При этом Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой, добавил Рубио.

Ранее госсекретарь Штатов указывал, что вопрос о проведении нового саммита президентов РФ и США не поднимался в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Рубио также говорил, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами.

Сама встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке 23 сентября – она продолжалась около часа.

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