Лавров начал переговоры с Рубио в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Нью-Йорке.

Переговоры стали первым пунктом рабочей программы российского министра на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом они проходят на фоне принятия Вашингтоном закона о новых антироссийских санкциях.

Лавров накануне прибыл в США для участия в неделе высокого уровня ГА. Выступление главы МИД запланировано на 26 сентября. В тот же день министр проведет традиционную пресс-конференцию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН. По ее словам, это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.