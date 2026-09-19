19 сентября, 04:58Политика
Захарова заявила, что тема Украины будет одной из ключевых на переговорах Лаврова в ООН
Фото: mid.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Сергея Лаврова в ООН. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
По ее словам, ситуация вокруг Украины остается в числе ключевых вопросов повестки всех международных встреч. Это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.
Ранее Захарова заявила, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
По ее словам, график рабочих встреч российского министра на полях Генассамблеи сейчас находится в стадии проработки.