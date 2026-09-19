Захарова заявила, что тема Украины будет одной из ключевых на переговорах Лаврова в ООН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Сергея Лаврова в ООН. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, ситуация вокруг Украины остается в числе ключевых вопросов повестки всех международных встреч. Это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.

Ранее Захарова заявила, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

По ее словам, график рабочих встреч российского министра на полях Генассамблеи сейчас находится в стадии проработки.