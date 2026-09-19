Аэропорт Люксембурга временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за БПЛА

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Власти Люксембурга временно приостановили выполнение авиарейсов в аэропорту Финдел из-за возможного появления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил сервис Flightradar.

По данным сервиса, в настоящее время полеты в Люксембурге приостановлены в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов – прибытия и отправления самолетов не осуществляются.

Ранее истребитель сил НАТО уничтожил БПЛА в воздушном пространстве Литвы. Об этом заявили в литовском национальном центре управления кризисами.

Также в ведомстве отметили, что в Литве были подняты в воздух истребители НАТО. По их данным, это произошло на фоне сообщений о возможном обнаружении дрона вблизи Вильнюса.