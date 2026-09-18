Технический сбой произошел на аттракционе в парке "Орион" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "ЧП/Москва"

Технический сбой произошел на аттракционе "Стратосфера" в семейном парке "Орион" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе парка ТАСС.

В социальных сетях ранее появилась информация, что на "Стратосфере" застряли 14 человек, включая восьмерых детей.

В парке заявили, что пострадавших нет. Городские службы проводят необходимые действия, а бригада скорой помощи дежурит на месте. Техническая служба парка также контролирует ситуацию.

Ранее 16-летняя посетительница Парка культуры и отдыха в Якутске выпала из аттракциона и получила переломы бедра и предплечья. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее выяснилось, что на этом аттракционе незаконно работал ребенок 2016 года рождения.

