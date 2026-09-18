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18 сентября, 19:23

Культура

Заслуженного артиста России Спириденкова похоронили на Кобринском кладбище

Фото: vk.ru/spiridos

Заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова похоронили на Кобринском кладбище в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила его дочь Светлана Спириденкова.

Церемония прощания с артистом прошла в Екатерининском собрании "Петербург-концерта" в Санкт-Петербурге. Перед погребением состоялось отпевание в Троицком соборе.

Спириденков умер в Санкт-Петербурге 12 сентября на 71-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт, который случился во время спектакля.

В течение своей профессиональной деятельности Спириденков работал в Ленинградском ТЮЗе, Петербургском театре миниатюр и "Петербург-концерте". С 2007 года он был актером театра "Комедианты". Он принял участие в более чем 50 фильмах и телесериалах.

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