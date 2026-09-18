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Глава партии "Союз независимых социал-демократов" в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным 29 сентября. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее Додик присутствовал на награждении в Баня-Луке, в ходе которого российский спортсмен Федор Емельяненко получил орден Чести с золотыми лучами за чемпионские успехи в спорте и "в знак любви к братскому русскому народу". Награду вручил президент Республики Сербской Синиша Каран.

По словам Додика, именно об этом мероприятии он и намерен поговорить с российским лидером.



До этого глава партии "Союз независимых социал-демократов" уже говорил, что планирует посетить Россию в сентябре. Тогда же он анонсировал и встречу с президентом РФ.

Он отмечал, что поддерживает Москву в ее усилиях по сохранению государственных и национальных ценностей. По словам Додика, Запад пытается пресечь коммуникации сербов с Россией, так как окружающие Сербию и Республику Сербскую страны являются членами НАТО и Евросоюза.

