Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 15:21

Политика
Главная / Новости /

Захарова: РФ сожалеет, что Сербия не отреагировала на антироссийские выпады Стефанчука

РФ сожалеет, что Сербия не отреагировала на антироссийские выпады Стефанчука – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия сожалеет, что антироссийские выпады спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука на конференции в Белграде не получили должной реакции со стороны Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Москва неоднократно указывала на то, что представители Киева не упускают возможности превратить любое мероприятие в антироссийский "бенефис". Очередным примером стала конференция в сербской столице, где Стефанчук "постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой".

"Убеждены, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой, последовательно уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев", – отметила Захарова.

По ее словам, во время своего выступления Стефанчук выставлял Украину невинной жертвой "комплексной российской агрессии" и пытался "переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанес некогда процветавшей республике, на Россию".

Более того, уточнила Захарова, украинский политик обвинял РФ в "порабощении восточноевропейцев" и призывал сербов "не оглядываться на русских с позиции "младшего брата".

"В целом, по обыкновению, ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной – по примитивным лекалам киевского агитпропа – в расчете на покорную всеядность претендентов на членство в ЕС", – добавила представитель российского МИД.

При этом ранее министр правительства Сербии Ненад Попович сообщил, что его страна не вводила и никогда не введет санкции против РФ. Он уточнил, что Белград терпит огромное давление, доходит в том числе до реальных угроз. Однако сербы стойкие и знают, "кто их друзья", подчеркнул он.

Читайте также


политика

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика