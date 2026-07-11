Захарова: РФ сожалеет, что Сербия не отреагировала на антироссийские выпады Стефанчука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия сожалеет, что антироссийские выпады спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука на конференции в Белграде не получили должной реакции со стороны Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Москва неоднократно указывала на то, что представители Киева не упускают возможности превратить любое мероприятие в антироссийский "бенефис". Очередным примером стала конференция в сербской столице, где Стефанчук "постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой".

"Убеждены, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой, последовательно уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев", – отметила Захарова.

По ее словам, во время своего выступления Стефанчук выставлял Украину невинной жертвой "комплексной российской агрессии" и пытался "переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанес некогда процветавшей республике, на Россию".

Более того, уточнила Захарова, украинский политик обвинял РФ в "порабощении восточноевропейцев" и призывал сербов "не оглядываться на русских с позиции "младшего брата".

"В целом, по обыкновению, ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной – по примитивным лекалам киевского агитпропа – в расчете на покорную всеядность претендентов на членство в ЕС", – добавила представитель российского МИД.

При этом ранее министр правительства Сербии Ненад Попович сообщил, что его страна не вводила и никогда не введет санкции против РФ. Он уточнил, что Белград терпит огромное давление, доходит в том числе до реальных угроз. Однако сербы стойкие и знают, "кто их друзья", подчеркнул он.