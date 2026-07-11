Глава МИД Турции заявил о необходимости переговоров с Россией по С-400

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С Россией необходимы конструктивные переговоры для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплекса (ЗРК) С-400. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью National.

Комментируя информацию о готовности Анкары передать ЗРК третьей стране, Фидан уточнил, что турецкое правительство проводит консультации и анализирует варианты решения. При этом он не смог назвать государства, которые могут быть вовлечены в этот процесс, а также раскрыть возможную модель урегулирования.

РФ как поставщик комплексов С-400 тоже должна участвовать в переговорах, так как без нее реализация возможных договоренностей невозможна, подчеркнул дипломат.

Ранее СМИ писали, что Турция может передать С-400 третьей стране. Один из журналистов утверждал, что ЗРК отправят в одну из стран Персидского залива, например в Катар или ОАЭ.

Тот факт, что Анкара якобы отказалась от российских ЗРК, может способствовать отмене санкций США. Такое решение на саммите НАТО анонсировал американский президент Дональд Трамп.

При этом в Кремле пояснили, что тема продажи С-400 относится к области сверхчувствительных. Россия продолжит контакты с турецкой стороной по этому вопросу.