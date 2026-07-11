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11 июля, 08:44

Политика

Патрушев назвал важнейшей задачей модернизацию атомного подводного флота России

Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов

Сохранение и обновление атомного подводного флота России как основы морского ядерного сдерживания является важнейшей задачей. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" в честь своего 75-летия.

Патрушев отметил, что в июле на заседании Совета Морколлегии по стратегическому развитию Военно-морского флота (ВМФ) были рассмотрены приоритеты развития морской мощи страны при обсуждении проекта Основ госполитики в области военно-морской деятельности до 2050 года.

По словам помощника президента, Россия без сильного военного и торгового флота не сможет быть великой державой и не выживет в глобальной геополитической конкуренции. При этом российский флот должен решать весь комплекс задач и в мирное, и в военное время.

Одной из задач, которую нужно решить для усиления морской мощи страны, является развитие военно-морского присутствия РФ в удаленных регионах, а также совершенствование военно-морского образования и науки, подчеркнул глава Морколлегии.

Россия оказалась бы загнана внутрь континента и отрезана от всего мира, если бы в 1990-е годы пошла по пути, который ей навязывали либералы, и пустила советский флот "на иголки", указал Патрушев.

"<...> У нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира – и в итоге бы расчленили нашу страну", – добавил он.

В то же время, продолжил Патрушев, контроль на стратегическими морскими коммуникациями превращается в инструмент давления и сдерживания. Тот факт, что Мировой океан надолго останется местом противостояния, он назвал "практически аксиомой".

"Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. <...> Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок", – сказал он и уточнил, что это видно на примере Ормузского пролива.

Ранее Патрушев рассказал, что корабли ВМФ скоро могут начать сопровождать российские торговые суда в целях безопасности. Он объяснил, что комплекс мер по обеспечению безопасности судоходства был разработан в связи с сохраняющимся риском диверсий и терактов в отношении кораблей, следующих в российские порты.

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