В столице капитально отремонтировали дома, где жили известные актеры

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве капитально отремонтировали дома, в которых жили народные артисты СССР и России, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, работы прошли в доме 4, корпусе 2 на улице Строителей, где жил актер Зиновий Гердт. Здание построили в 1954 году по проекту типовой серии.

В 2025 году специалисты обновили фасад, крышу, подвал, подъезды, а также инженерные системы. Кроме того, облицовочную плитку окрасили в оттенок "красно-оранжевый", а лепнину и другие украшения – в "сигнальный белый". Для капремонта разработали специальный проект и подобрали современные российские материалы.

Ремонт затронул и дом 8, строение 2 в Большом Казенном переулке. Там жила народная артистка РФ Любовь Полищук. Многоквартирное здание построили в 1914 году по индивидуальному проекты в стиле неоклассицизма.

В прошлом году мастера отремонтировали фасад и крышу, заменили магистрали водоотведения, а также привели в порядок входы. Здание окрасили в исторические оттенки: фасады – в оттенок "светло-желтая пшеница", а декоративные элементы – в цвет "чистый белый".

Более того, работы проведут в доме 12 на улице Гиляровского, где проживал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Здание возвели в 1970 году по проекту модификации типовой серии.

В 2026 году там ведется масштабный комплекс работ по обновлению фасада, крыши, подвала, подъезда и инженерных систем. Отдельные участки фасада оштукатурят и окрасят в цвета "кирпично-красный" и "классический белый". Также обновят входы, экраны на балконах, кровлю, цоколь и отмостку.

Ранее в Москве согласовали проекты капремонта дома 2, корпуса 3, и дома 22 на Онежской улице, а также дома 76 на Флотской улице. В зданиях заменят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Для каждого строения предусмотрен индивидуальный список работ.