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11 июля, 12:09

Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в доме на Криворожской улице в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1978 года рождения погиб при пожаре в доме на Криворожской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело было обнаружено после ликвидации возгорания. Точная причина случившегося будет известна после проведения пожарно-технической экспертизы. Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – добавили в надзорном ведомстве.

Пожар в квартире дома на Криворожской улице вспыхнул ночью 11 июля. Прибывшие на место пожарные провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей. Из огня спасли 11 человек, в том числе ребенка.

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