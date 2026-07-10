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10 июля, 21:49

Происшествия

Пять автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле на ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. В районе аварии возник затор, сообщила пресс-служба Дептранса.

На месте ЧП уже находятся оперативные службы города, которым предстоит выяснить все детали случившегося, а также уточнить количество возможных пострадавших.

Как уточнили в ведомстве, авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение там затруднено на 2,3 километра. Сейчас оно осуществляется только по двум полосам из четырех.

Ранее 10 человек пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком в Калмыкии. ДТП случилось в Яшкульском районе.

В числе раненых оказались двое детей. Всем им оказали медпомощь. В свою очередь, для ликвидации последствий были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

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