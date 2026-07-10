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10 июля, 21:00

Происшествия

Двух иностранцев задержали за нападение на контролера в московском автобусе

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Двое иностранцев напали на контролера в московском автобусе. Их задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на Новослободской улице. 28-летняя женщина-контролер, проверяя оплату проезда, выявила безбилетника. Он направился к выходу из салона, а сотрудница попыталась его задержать. Однако в этот момент другой мужчина, находившийся на остановке, забежал в автобус и ударил контролера по затылку.

Затем он нанес еще несколько ударов пассажиру, пытавшемуся удержать безбилетника, после чего оба мужчины скрылись с места происшествия.

"В результате нападения женщина получила телесные повреждения", – указала Волк.

Местонахождение подозреваемых удалось установить в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Мужчин поймали в Оренбургской области при попытке покинуть страну. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все материалы инцидента уже переданы в территориальное подразделение СК России для дальнейшего расследования, заключила Волк.

Еще одно уголовное после нападения на контролера дело ранее было возбуждено в отношении 50-летнего мужчины. Москвич, не оплативший проезд, применил насилие в отношении сотрудника и нанес ему телесные повреждения.

В связи с этим в столичном главке СК напомнили, что контролеры столичного транспорта являются должностными лицами, контролирующими оплату проезда и провоз ручной клади. Лицам, напавшим на них, грозит до 10 лет лишения свободы.

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