10 июля, 21:00Происшествия
Двух иностранцев задержали за нападение на контролера в московском автобусе
Фото: МАХ/"Ирина Волк"
Двое иностранцев напали на контролера в московском автобусе. Их задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел на Новослободской улице. 28-летняя женщина-контролер, проверяя оплату проезда, выявила безбилетника. Он направился к выходу из салона, а сотрудница попыталась его задержать. Однако в этот момент другой мужчина, находившийся на остановке, забежал в автобус и ударил контролера по затылку.
Затем он нанес еще несколько ударов пассажиру, пытавшемуся удержать безбилетника, после чего оба мужчины скрылись с места происшествия.
"В результате нападения женщина получила телесные повреждения", – указала Волк.
Местонахождение подозреваемых удалось установить в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Мужчин поймали в Оренбургской области при попытке покинуть страну. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все материалы инцидента уже переданы в территориальное подразделение СК России для дальнейшего расследования, заключила Волк.
Еще одно уголовное после нападения на контролера дело ранее было возбуждено в отношении 50-летнего мужчины. Москвич, не оплативший проезд, применил насилие в отношении сотрудника и нанес ему телесные повреждения.
В связи с этим в столичном главке СК напомнили, что контролеры столичного транспорта являются должностными лицами, контролирующими оплату проезда и провоз ручной клади. Лицам, напавшим на них, грозит до 10 лет лишения свободы.