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16 июня, 10:07

Происшествия

В Москве мужчина предстанет перед судом за угрозы контролеру

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Москве мужчина предстанет перед судом за угрозы применения насилия и оскорбления в отношении контролера. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 16 апреля. По данным ведомства, мужчина, находясь в нетрезвом виде, подъехал на самокате к остановке, расположенной на Волгоградском проспекте, и начал угрожать контролеру применением насилия. Кроме того, из-за личной неприязни он оскорбил этого же сотрудника и его коллегу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а также об оскорблении представителя власти. Злоумышленнику предъявлено обвинение. Во время допроса он признал свою вину.

В настоящее время следователи уже завершили расследование дела. В частности, проведены судебные экспертизы, изъяты и отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, которые изобличают мужчину в инкриминированном ему преступлении.

Сотрудники СК собрали все доказательства, поэтому дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту нападения мужчины на контролера в автобусе в Москве. Инцидент произошел 28 мая. 50-летний мужчина, не оплативший проезд, применил насилие в отношении контролера и нанес ему телесные повреждения.

В столичном главке СК напомнили, что контролеры столичного транспорта являются должностными лицами, контролирующими оплату проезда и провоз ручной клади. Лицам, напавшим на них, грозит до 10 лет лишения свободы.

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