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05 августа, 05:57

Происшествия

БПЛА упал на территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

В ночь на среду, 5 августа, Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего один из аппаратов рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

По его словам, падение БПЛА вызвало возгорание на объекте. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией огня.

Миляев уточнил, что, согласно предварительной информации, один человек получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел в результате атаки дронов. По данным врио министра промышленности и торговли региона Дениса Гуркова, общая площадь территории маркетплейса составляла 180 тысяч "квадратов". Из нее в целости остался только административный корпус.

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