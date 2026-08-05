В Москве завершили реставрацию ограды усадьбы Чижовой в Еропкинском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась реставрация ограды городской усадьбы потомственной почетной гражданки Ольги Чижовой, расположенной в Еропкинском переулке (дом 3, строение 1). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"В самом сердце Москвы, в районе Хамовники, есть тихий Еропкинский переулок. Он связывает две знаменитые улицы – Остоженку и Пречистенку. Здесь расположены доходные и жилые дома, возведенные преимущественно в позапрошлом и прошлом веках", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Главный дом усадьбы – яркий пример неоклассицистической архитектуры того времени. Симметричный фасад украшен выразительными выступами и башнями, которые завершают аттики.

Ограда усадьбы, гармонично сочетаясь с обликом здания, создает изысканное обрамление. В 2023 году были завершены работы по реставрации как самого дома, так и его ограды. В ходе реставрации специалисты, ориентируясь на исторические образцы, восстановили частично утраченные металлические решетки, а также декоративные элементы ограды и ворот усадьбы, добавил Емельянов.

Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения. Уже в 2026 году реставраторы привели в порядок кирпичную кладку, каменную часть, а также рустованную и гладкую штукатурную отделку стен и цоколя. Ограде вернули исторический светло-бежевый оттенок.

Работы проводились по согласованному проекту и разрешению, выданному департаментом культурного наследия. Их организовало Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России.

Главный дом усадьбы был построен во второй половине XVIII века. Первыми владельцами участка были вдова бухгалтера Надежда Полунина и ее дочь. В пожаре 1812 года все постройки сгорели. В 1820-е годы владение перешло к купеческой вдове Анфимии Тарасенковой, а затем к ее сыновьям – штабс-лекарю Алексею и купцу Егору Тарасенковым.

Восстановленное здание представляло собой типичную городскую усадьбу с мезонином и ампирным портиком.

В 1879 году владелица Варвара Головина перестроила здание: снесли старую лестницу, появилась деревянная часть с мезонином и каменным подвалом, вход перенесли на сторону сада. Проект разработал архитектор Владимир Гаврилов.

В начале XX века особняк сменил нескольких владельцев, среди которых были коллежский советник Алексей Кривцов, инженер Сергей Бобылев и купец Николай Потапов. Потапов разобрал старый деревянный дом и построил новый каменный по проекту военного инженера Ивана Тулаева.

Ольга Чижова, еще одна владелица, в 1909 году пригласила архитектора Бориса Шнауберта, автора дома Перцовой. Он расширил здание и добавил декор: консоли с женскими гермами и лепнину. В таком виде усадьба сохранилась до наших дней.

Высокая ограда была возведена в 1940-е годы. Ее стены облицевали штукатуркой под камень и оформили полукруглыми арками. Металлические ворота с литыми и коваными элементами относятся к тому же периоду. Тогда в доме размещалась резиденция Никиты Хрущева.

В настоящее время здание занимает посольство Королевства Таиланд.

Ранее завершилась реставрация Экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Работы проходили с декабря 2023 года, а прошлая реставрация проводилась в 1996–1997 годах.