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02 августа, 12:23

Город

Жилое здание 1912 года в стиле неоготики обновят в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Шестиэтажный жилой дом 1912 года, спроектированный московским архитектором Борисом Великовским в стиле неоготики, обновят в Басманном районе города в текущем году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание расположено в 1-м Басманном переулке. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства уже заменили обрешетку и кровельное покрытие, а также наладили температурно-влажностный режим в чердачном помещении с помощью плит из минеральной ваты. Сейчас ведутся работы по ремонту фасада.

Дом имеет Т-образную форму, сложную пластику фасадов и богатое декоративное убранство: руст на первых двух этажах, порталы, арки, пилястры, межэтажные и венчающие карнизы, аттиковые завершения.

"Впереди – восстановление штукатурного слоя, окраска в исторические цвета ("бежевый чеснок" и "светло-серая слюда"), реставрация декоративных элементов, установка новой системы внешнего водостока, ремонт балконов и входных групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, в здании планируется замена инженерных систем и ремонт подвала.

Тем временем специалисты КГХ продолжают приводить в порядок фасады четырех жилых домов на Лермонтовском проспекте в районе Выхино-Жулебино. При капитальном ремонте используют современную технологию "мокрый фасад", которая позволяет утеплить здания и обновить их внешний вид.

Работы уже начались в двух 14-этажных зданиях, построенных в 1994 году. Там расчистили и промыли поверхности, установили кронштейны, утеплили стены минеральной ватой, нанесли базовый слой и сетку из стекловолокна.

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