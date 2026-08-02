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02 августа, 13:55

Происшествия

Три человека погибли из-за атаки БПЛА на Удмуртию

Фото: 123RF.com/palinchak

Три человека погибли и двое пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своем канале в MAX.

По ее словам, в небе над регионом были уничтожены два дрона.

"По оперативным данным <...> два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние", – написала Абрамова.

Врио главы республики выразила соболезнования родным и близким погибших. Она также отметила, что в результате атаки поврежден гражданский автомобиль. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее стало известно о 14 жертвах в Белгородской области, получивших ранения в результате массированной атаки ВСУ с использованием 204 дронов. Всего за минувшие сутки украинские военные 104 раза атаковали территорию региона.

Помимо БПЛА, противник совершил 12 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 7 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары пришлись по 15 округам области.

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