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02 августа, 14:55

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Fars: соглашения между Ираном и США об открытии Ормуза не существует

Инсайдеры опровергли соглашение между Ираном и США об открытии Ормузского пролива

Фото: AP Photo

Никакого соглашения об открытии Ормузского пролива между Ираном и США не существует. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники.

"Новости касательно этого вопроса неправдивы", – заявил собеседник агентства, близкий к переговорной группе.

В свою очередь, другой инсайдер в вооруженных силах Исламской Республики рассказал, что, пока продолжается агрессия Вашингтона, Тегеран не откроет пролив – проход осуществляется под контролем военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене запланированных мощных ударов по Ирану в пользу мирного соглашения. Глава Штатов уточнил, что к нему обратились представители республики и других стран Ближнего Востока с просьбой воздержаться от нападения, поскольку была достигнута договоренность об открытии Ормузского пролива и прекращении ядерной угрозы.

СМИ позднее писали, что данное решение глава Белого дома принял после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы канала. Якобы компромисс предусматривал, что суда, входящие в Персидский залив, будут находиться в территориальных водах Ирана, а выходящие – в водах Омана.

При этом журналисты подчеркивали, что еще продолжаются переговоры с Тегераном для получения поддержки достигнутых договоренностей со стороны КСИР.

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