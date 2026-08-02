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02 августа, 15:55

Общество

Вакцину от ВПЧ могут включить в нацкалендарь прививок до конца 2026 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может появиться в национальном календаре прививок до конца 2026 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.

Парламентарий допустил, что осенью правительство выйдет с соответствующей инициативой в рамках бюджетных законодательных предложений. Леонов выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат такое решение.

ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%.

Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (примерно 600 тысяч женщин в год) – следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы вируса (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев этого заболевания.

Ранее в нижней палате парламента выступили за скорейшее включение вакцины от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что для этого необходим законопроект от правительства. Сейчас вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям за счет региональных бюджетов.

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