02 августа, 15:55Общество
Вакцину от ВПЧ могут включить в нацкалендарь прививок до конца 2026 года
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может появиться в национальном календаре прививок до конца 2026 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.
Парламентарий допустил, что осенью правительство выйдет с соответствующей инициативой в рамках бюджетных законодательных предложений. Леонов выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат такое решение.
ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%.
Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (примерно 600 тысяч женщин в год) – следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы вируса (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев этого заболевания.
Ранее в нижней палате парламента выступили за скорейшее включение вакцины от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что для этого необходим законопроект от правительства. Сейчас вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям за счет региональных бюджетов.
"Новости дня": в России усовершенствовали вакцины от гриппа