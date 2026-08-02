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02 августа, 16:42

Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в круглосуточном режиме мониторят санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и за рубежом. Там напомнили, что вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком в Америке.

Вместе с тем в РФ распространены собственные виды иксодовых клещей, способные переносить опасные инфекции. Среди них – таежный клещ и лесной, или европейский, клещ. Они являются основными переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). В южных регионах встречается клещ Hyalomma – потенциальный переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Ранее СМИ писали, что в Нью-Йорке выявили первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины. Уточняется, что вирус передается через укус собачьего клеща. Свое название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор инфекцию подтвердили у шести человек, как минимум двое из них скончались.

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