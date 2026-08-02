В Калужской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при родах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка во время родов в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По информации ведомства, в социальных сетях появились сообщения о возможных неправильных действиях медперсонала при принятии родов в одной из больниц области. По словам заявительницы, позднее проведение кесарева сечения привело к тяжелой травме и последующей смерти ее ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В рамках расследования изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки качества оказанной помощи.

В ходе следствия будут установлены все детали произошедшего, а действиям медицинских работников дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что акушерка в Китае случайно отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения. По словам медсестры, это произошло в тот момент, когда она перерезала пуповину, так как рука младенца якобы неожиданно дернулась. Мальчика срочно перевезли в крупную клинику, где была проведена успешная операция по реимплантации.

