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02 августа, 18:09

Происшествия

10 человек пострадали в результате взрыва газа в доме в КЧР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Взрыв газа произошел в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), из-за чего пострадали 10 человек, сообщили в управлении МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел под навесом частного домовладения. По данным ведомства, возгорания после взрыва не последовало. На месте происшествия работают 20 человек и 8 единиц техники. Обстоятельства и причины взрыва выясняются.

Семь пострадавших доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска. Остальным троим, по предварительной информации, медицинская помощь оказана на месте.

Ранее четыре человека погибли из-за пожара в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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