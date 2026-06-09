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09 июня, 13:53

Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/spb_today

Четыре человека погибли в результате пожара в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает канал Следственного комитета РФ в MAX.

По данным следствия, 8 июня сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, работали в арендованном здании. Тогда произошла детонация химвещества и последующее возгорание.

В результате погибли два человека, среди которых собственник организации. Еще две женщины получили несовместимые с жизнью травмы из-за обрушения конструкций здания. Также были госпитализированы двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых трое детей. Их доставили в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

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