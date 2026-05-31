31 мая, 17:56

AP: 46 человек погибли при взрыве в здании в Мьянме

Более 45 человек погибли при взрыве в здании в Мьянме

Фото: Getty Images/NurPhoto/STR

Взрыв произошел в одном из зданий в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы. В результате погибли 46 человек, включая 6 детей, еще 74 пострадали, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, эпицентром ЧП стало помещение, в котором могли храниться взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности. После детонации здание получило серьезные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия задействованы экстренные службы. Врачи оказывают помощь пострадавшим.

Ранее взрыв произошел на угольной шахте "Люшэньюй" компании Tongzhou Group в уезде Циньюань в Китае. В этот момент в шахте находились 247 рабочих. В результате погибли как минимум 90 человек.

После происшествия председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести. Он также подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим и проведения тщательного расследования для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на необходимость принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

