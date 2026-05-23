23 мая, 08:48

CCTV: число погибших в результате аварии в шахте в КНР увеличилось до 82

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Количество жертв в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 82 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

При этом еще 9 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" компании Tongzhou Group в уезде Циньюань вечером 22 мая. Тогда в шахте трудилось 247 рабочих. На данный момент продолжаются спасательные работы, а компетентные органы проводят расследование причин ЧП. В частности, уже "взяты под контроль" ответственные за инцидент лица.

Председатель КНР Си Цзиньпин после ЧП потребовал приложить все усилия для спасения пропавших без вести, а также для оказания помощи пострадавшим. Помимо этого, он призвал организовать тщательное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законом.

Кроме того, председатель КНР попросил принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Соответствующие указания из-за ЧП также отдал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

