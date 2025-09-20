Два человека погибли при обвале грунта в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Двое рабочих погибли при обвале грунта в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел утром 20 сентября во время строительства ливневой канализации на улице Красина. Власти уточнили, что рабочих засыпало во время обвала грунта боковой стены траншеи.

Несмотря на оперативные действия экстренных служб и врачей, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, рабочих спасти не удалось. Они скончались от полученных травм.

При этом в администрации указали, что на строительных объектах подрядной организации нарушений не было выявлено. Сейчас после этого инцидента следователи и прокуратура проводят проверку.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

Ранее обвал грунта произошел на глубине 25 метров в районе рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края. Порода обрушилась на площади 132 квадратных метра в районе Талнах. В результате пострадала женщина-сторож. Кроме того, был поврежден служебный вагон.

